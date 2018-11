Convocati Cska-Roma: torna Javier Pastore

Niente Mosca per Daniele De Rossi. Torna invece in lista Javier Pastore. Convocati Cska-Roma: l’elenco di Di Francesco

Javier Pastore è nuovamente a disposizione di mister Eusebio Di Francesco. La Roma scenderà in campo mercoledì prossimo per affrontare il Cska Mosca e per l’occasione il tecnico romanista potrà contare nuovamente sul centrocampista argentino. El Flaco non ha trovato grande continuità in questa stagione ma potrà dare una grande mano alla Roma nella delicata e importantissima trasferta europea contro il Cska Mosca. Convocati Cska-Roma: ecco i precettati giallorossi.

La Roma ha comunicato la lista dei convocati di Eusebio Di Francesco per la sfida contro il Cska di mercoledì sera. Assente Daniele De Rossi, ancora alle prese con l’infortunio che lo ha costretto a saltare la trasferta di Firenze. Ecco l’elenco completo: Olsen, Mirante; Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas; Cristante, Lo. Pellegrini, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi; Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy.

