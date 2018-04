Convocati Inter-Juventus: Allegri privo di Chiellini e De Sciglio

Convocati Inter-Juventus, sono 21 i calciatori selezionati da Massimiliano Allegri per il derby d’Italia valido per la 35^ giornata di Serie A 2017/2018: l’elenco completo

Convocati Inter-Juventus, nessuna sorpresa in casa bianconera. Pochi minuti fa, tramite il sito ufficiale bianconero, il tecnico Massimiliano Allegri ha stilato l’elenco dei calciatori selezionati per la sfida del Meazza in programma domani per la 35^ giornata di Serie A 2017/2018: out Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio.

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Massimiliano Allegri per il derby d’Italia in programma domani: 1 Gianluigi Buffon, 16 Carlo Pinsoglio, 23 Wojciech Szczesny, 4 Mehdi Benatia, 12 Alex Sandro, 15 Andrea Barzagli, 21 Benedikt Howedes, 24 Daniele Rugani, 26 Stephan Lichtsteiner, 5 Miralem Pjanic, 6 Sami Khedira, 8 Claudio Marchisio, 14 Blaise Matuidi, 22 Kwadwo Asamoah, 30 Rodrigo Bentancur, 7 Juan Cuadrado, 9 Gonzalo Higuain, 10 Paulo Dybala, 11 Douglas Costa, 17 Mario Mandzukic, 33 Federico Bernardeschi.