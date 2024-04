Convocati Juve, le scelte in vista della gara contro la Lazio

Convocati Juve per la Lazio: assenti Kean per infortunio e Gatti squalificato. Non ci sarà De Sciglio. La lista di Allegri

La Juve ha diramato la lista dei convocati di Allegri per la sfida contro la Lazio di Coppa Italia. Out Kean per infortunio, Gatti squalificato. Stessa sorte anche per De Sciglio (out per infortunio).

1 Szczesny

3 Bremer

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

9 Vlahovic

11 Kostic

12 Alex Sandro

14 Milik

15 Yildiz

16 McKennie

17 Iling-Junior

20 Miretti

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

26 Alcaraz

27 Cambiaso

33 Djalo

36 Perin

41 Nicolussi Caviglia