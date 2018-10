Convocati Lazio-Inter, sono 24 i calciatori selezionati da Simone Inzaghi: ok Immobile e Badelj, out Lucas Leiva

Convocati Lazio-Inter, bicchiere mezzo pieno per Simone Inzaghi: il tecnico biancoceleste avrà a disposizione Milan Badelj e Ciro Immobile per la sfida in programma questa sera. Non sarà invece a disposizione Lucas Leiva, alle prese con un problema fisico.

Ecco l’elenco completo dei calciatori selezionati da Simone Inzaghi per la sfida valida per la decima giornata di Serie A 2018/2019: Guerrieri, Proto, Strakosha, Acerbi, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace, Badelj, Berisha, Cataldi, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo, Caicedo, Correa, Immobile, Rossi.

