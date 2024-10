Convocati Lecce, molti assenti per i giallorossi. La lista completa di Gotti

Convocati Lecce, ecco la lista completa in vista della sfida contro il Napoli. La situazione tra assenti e presenti per il match

Gotti ha stilato la lista completa dei convocati in casa Lecce. Tanti assenti per i giallorossi, considerando che sono out contro il Napoli i seguenti giocatori: Bonifazi, Guilbert, Gallo, Marchwinski, Berisha, Hasa e Burnete.

Portieri: Borbei, Falcone, Fruchtl, Sammoja.

Difensori: Baschirotto, Gaspar, Jean, Pelmard.

Centrocampisti: Coulibaly, Kaba, McJannet, Oudin, Pierret, Rafia, Ramadani.

Attaccanti: Banda, Dorgu, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic, Sansone.