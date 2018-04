Convocati Napoli-Chievo: out Albiol e Jorginho

Convocati Napoli-Chievo, due assenze pesanti per Maurizio Sarri: out gli squalificati Raul Albiol e Jorginho. Ecco l’elenco completo dei 22 calciatori selezionati

Convocati Napoli-Chievo, sono 22 i calciatori selezionati da Maurizio Sarri per la sfida valida per la 31^ giornata di Serie A 2017/2018. Oltre al lungodegente Faouzi Ghoulam, due assenze importanti: out gli squalificati Raul Albiol e Jorginho. Presente, invece, il giovane brasiliano Leandrinho.

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Maurizio Sarri per la sfida contro i clivensi: Reina, Rafael, Sepe, Milic, Tonelli, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Mario Rui, Diawara, Zielinski, Allan, Hamsik, Rog, Machach, Callejon, Leandrinho, Ounas, Mertens, Milik, Insigne.