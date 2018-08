Convocati Portogallo per le prossime sfide contro Croazia e Italia: assente Cristiano Ronaldo, ci sono gli ‘italiani’ Joao Cancelo e Mario Rui

Convocati Portogallo: il ct Fernando Santos ha reso nota la lista dei 24 giocatori che prenderanno parte alle prossime sfide di Nations League contro Croazia (6 settembre) e Italia (il 10 settembre a Lisbona). Nella lista non figura Cristiano Ronaldo, mentre ci sono i giocatori di Juventus e Napoli, Joao Cancelo e Mario Rui. Il ct Santos ha commentato così l’esclusione di Cristiano Ronaldo: «Ho parlato con lui e abbiamo convenuto sul fatto che non sarebbe stato con noi in questa finestra in considerazione del suo processo di adattamento alla Juventus».

Ecco i 24 giocatori portoghesi che prenderanno parte alla sfide di Nations League con Croazia e Italia. Nella lista anche André Silva:

PORTIERI: Beto, Claudio Ramos, Rui Patricio.

DIFENSORI: Cedric, Cancelo, Neto, Mario Rui, Pedro Mendes, Pepe, Guerreiro, Ruben Dias.

CENTROCAMPISTI: Bruno Fernandes, Gedson Fernandes, Pizzi, Renato Sanches, Ruben Neves, Sergio Oliveira, William Carvalho.

ATTACCANTI: Andrè Silva, Bernardo Silva, Bruma, Gelson Martins, Guedes, Rony Lopes.