Convocati Spezia per il Parma: Italiano deve rinunciare a due big

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Parma. Assente Tommaso Pobega per uno scontro di gioco in allenamento e Marchizza, a riposo in maniera precauzionale.

PORTIERI: 1.ZOET, 94.PROVEDEL, 99.PUCCI

DIFENSORI: 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 39.DELL’ORCO, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 88.LEO SENA

ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 23.SAPONARA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI