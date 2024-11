Convocati Turchia, la lista completa di Vincenzo Montella per la Nations League

Convocati Turchia per i prossimi impegni in Nations League: la decisione del commissario tecnico Montella sulle prossime partite

Il ct della Turchia Vincenzo Montella ha reso nota la lista dei calciatori convocati per i prossimi impegni in Nations League. Ecco la lista completa in vista delle partite che si disputeranno settimana prossima contro Galles e Montenegro.

CONVOCATI TURCHIA, LA LISTA COMPLETA

Portieri: Bayindir, Gunok, Sengezer, Cakir.

Difensori: Bardakci, Soyuncu, Topcu, Elmali, Kadioglu, Demiral, Muldur, Akaydin, Celik.

Centrocampisti: Haspolat, Calhanoglu, Yuksek, Ayhan, Yokuslu, Kokcu.