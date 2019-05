Copa America 2019, niente convocazione per Icardi!

Non compare il nome di Icardi nella lista di Scaloni: l’attaccante dell’Inter non parteciperà alla prossima Copa America 2019

Mauro Icardi non è stato convocato da Scaloni per la prossima Copa America 2019. Il torneo, in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio di quest’anno, non vedrà dunque la presenza dell’attaccante dell’Inter nella lista dei 40 convocati dell’Argentina.

Ad anticiparlo era stato Tyc Sports, ma ora è arrivato anche il comunicato ufficiale. La squadra di Scaloni vedrà invece i nomi di Dybala e Lautaro Martinez.