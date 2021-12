Coppa d’Africa, c’è la deroga per i calciatori della Premier League: partiranno il 3 gennaio

Arrivata la deroga per i calciatori della Premier League che parteciperanno alla Coppa d’Africa: partiranno il 3 gennaio

Mattias Grafstrom, vice segretario generale della Fifa, ha annunciato che i calciatori della Premier League potranno partire per la Coppa d’Africa il 3 gennaio anziché domani come faranno la maggior parte dei giocatori.

COPPA D’AFRICA – «La Caf ha deciso che per quei giocatori che hanno partite ufficiali di club tra il 27 dicembre e il 3 gennaio, le federazioni affiliate in questione devono essere informate che i loro atleti rimarranno con i rispettivi club per prendere parte a queste partite».