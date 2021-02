Coppa Italia femminile: avanzano Juventus e Milan, domani tocca a…

Coppa Italia femminile: la Juventus divora l’Empoli 5-0, il Milan pareggia 0-0 con il Sassuolo dopo una gara molto nervosa, entrambe volano in semifinale

I quarti di ritorno di Coppa Italia femminile si aprono con il successo della Juventus sull’Empoli: una manita schiacciante e senza storia, decisive le reti di Girelli, Bonansea, Sembrant e Staskova (doppietta). La Vecchia Signora affonterà quasi certamente la Roma di Betty Bavagnoli con un piede già in semifinale, grazie allo 0-4 del match di andata.

Si qualifica anche il Milan che pareggia 0-0 al Vismara contro un pimpante Sassuolo, merito dell’1-1 della sfida di andata. Gara molto nervosa e a tratti troppo aggressiva. In mezzo proteste per presunti falli in area rossonera e antisportività delle neroverdi con un duro faccia a faccia tra Boquete e Pirone. Ganz in fin dei conti sorride e ora aspetta la vincente tra Inter e Fiorentina con le nerazzurre favorite dopo il 2-0 di Interello.