Coppa Italia femminile: sabato Milan-Sassuolo e Juventus-Empoli

Coppa Italia femminile: sabato si comincia con la sfida in bilico tra Milan e Sassuolo. Oltre al match esplosivo Juve-Empoli, domenica…

Sabato tornano i quarti di Coppa Italia femminile. Il Milan sfida il Sassuolo. All’andata finì 1-1 con Philtjens che risponde in pieno recupero a Giacinti. Gara tutta da vivere e ancora in bilico. Per le rossonere basterebbe uno 0-0 o una vittoria con qualsiasi risultato. Alle neroverdi potrebbe andar bene un pareggio ma dal 2-2 in su.

Allo stesso orario scendono in campo anche Juventus ed Empoli, match pieno di fuochi d’artificio nella sfida di andata, conclusasi 4-5, dopo che il team toscano si è trovato sopra di due reti a 15 minuti dal termine del secondo tempo. Al team di Spugna servirà una vera e proprio impresa a Vinovo, ma la qualificazione non è impossibile.

Domenica la Fiorentina cerca la remuntada contro l’Inter di Sorbi, vittorioso tra le mura amiche 2-0, dopo una prestazione di elevata caratura. Le nerazzurre sono cresciute molto nell’ultimo periodo e puntano ad approdare in semifinale di Coppa Italia femminile, quest’ultima diventato unico obiettivo dell’anno.

Qualificazione chiusa, invece, per la Roma, trionfante a San Gimignano 0-4 contro la Florentia. Al Tre Fontane si preannuncia una bella partita ma senza capovolgere le sorti delle due compagini.