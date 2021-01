Coppa Italia femminile: super Inter e Roma, spettacolo Empoli-Juve e…

Coppa Italia femminile: trionfo di Roma e Inter, male Florentia e Fiorentina, pareggiano Sassuolo e Milan. Gara pirotecnica tra Empoli e Juventus

EMPOLI-JUVENTUS 4-5, SPETTACOLO E POP CORN

Nei quarti di andata di Coppa Italia femminile, la Juventus vince 4-5 contro l’Empoli di Spugna, quest’ultimo in vantaggio 4-2 a 13 minuti dal termine. Gara incredibile, da inferno a paradiso per le bianconere, che ora vedono la qualificazione.

INTER-FIORENTINA 2-0, IL RISVEGLIO

L’Inter rivendica la sconfitta in campionato, battendo 2-0 ad Interello la Fiorentina di Cincotta, in crisi di immagine, dopo la perdita anche di Bonetti direzione Atletico Madrid. Servirà un’impresa alle ragazze di Cincotta nel match di ritorno al Gino Bozzi.

FLORENTIA-ROMA 0-4, LA PARTITA PERFETTA

Trionfa la Roma a San Gimignano: finisce addirittura in goleada, 0-4. Le giallorosse, dopo aver battuto il Sassuolo in campionato, confermano un ottimo stato di forma fisico. La cavalcata al secondo posto pare comunque impossibile ma migliorare la posizione dello scorso anno potrebbe non essere un’utopia: il terzo gradino del podio è ancora alla portata per le ragazze di Betty Bavagnoli. Nel frattempo ipotecano la semifinale di Coppa Italia.

SASSUOLO-MILAN 1-1, A DOPPIO MARCHIO

Pareggiano invece Sassuolo e Milan: allo stadio Ricci il primo tempo perfetto delle rossonere, condito dal gol di Giacinti, si dissolve nella ripresa con l’ottima reazione di Pirone e compagne: il Diavolo spreca l’unica occasione avuta nei secondi 45 minuti con Grimshaw (tira a lato a porta sguarnita) e nei minuti di recupero le neroverdi con Philtjens trovano il meritato pareggio. Tutto rimandato alla sfida di ritorno al Vismara: al Milan basterebbe uno 0-0.