Coppa Italia, la ricostruzione della rissa in Juve-Inter

Sky Sport ha ricostruito i momenti salienti della rissa tra Juve e Inter in semifinale d’andata di Coppa Italia

Lorenzo Fontani, esperto di arbitri di Sky Sport, ha ricostruito quanto successo nella rissa nei minuti finali di Juve Inter in Coppa Italia.

LUKAKU – «Lukaku era stato già preso di mira dopo il fallo su Gatti e l’ammonizione. Non siamo in grado di dire – sarà oggetto di indagine da parte della Procura – se già si trattasse di cori razzisti. I cori sono arrivati dopo il calcio di rigore, a seguito del quale è stato ammonito per la reazione ai cori e agli oggetti piovuti dalla Curva. Prenderà minimo una gioranta. Inzaghi ha parlato di fraintendimento. Togliere l’ammonizione? 99% no».

MASSA – «Non è pensabile che Massa abbia il colto contesto di razzismo, altrimenti già prima doveva interrompere la partita e dopo si sarebbe comportato diversamente quando ha preso il provvedimento disciplinare su Lukaku».

SQUALIFICA CUADRADO – «Cuadrado salterà l’eventuale finale. E’ stato ammonito una prima volta dopo il rigore per aver discusso con Lukaku. Poi successivamente è espulso per un pugno o tentativo di pugno verso Handanovic, rischia una sanzione pesante. Scatta la squalifica per l’ammonizione in diffida, poi si vedrà la sanzione per il rosso. Prova tv? Difficile venga applicata. Massa e l’assistente hanno controllato situazione».