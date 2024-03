Coppe europee: tutte le italiane ai quarti non è impossibile

Ripartono le coppe europee con la Lazio contro il Bayern e Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina il giovedì: l’obiettivo è l’en-plein ai quarti

Settimana di Coppe europee, con ben cinque italiane impegnate in settimana e con l’obiettivo di fare en plein in Champions, Europa e Conference League. L’obiettivo è ambizioso, ma non impossibile per le squadre del nostro paese, che hanno delle sfide difficili su vari livelli, ma alla portata per poter ottenere la quinta squadra in Champions League e tentare il sorpasso alla Liga nel ranking.

Inizierà il martedì sera la Lazio, che è chiamata a ripetere la prestazione dell’andata contro il Bayern Monaco, in crisi di risultati e performance come mai era successo nell’ultimo decennio. Sottovalutare l’avversario sarebbe una follia, ma Sarri e i suoi lo sanno e cercheranno di reggere l’urto e giocare di ripartenze, sfruttando anche uno Zaccagni in più. Dopo di che il giovedì sera scenderanno in campo Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina. I bergamaschi contro lo Sporting, già affrontati ai gironi e contro cui il parziale adesso racconta di una vittoria – una delle migliori di stagione – e un pareggio. Impegno sulla carta semplice per i rossoneri, la cui qualità tecnica è superiore rispetto ai cechi dello Slavia Praga. A differenza della Roma che ha l’impegno più complicato contro il Brighton, ma la cura De Rossi sta pagando e la squadra di De Zerbi arriva con alcune sconfitte e l’infermeria piena. Infine c’è la Viola in Conference contro il Maccabi Haifa, una partita in cui la squadra di Italiano potrà di sicuro contare sul fattore campo: andata nel neutro di Budapest (lontano dal tifo caldo israeliano) e ritorno al Franchi.