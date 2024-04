Cori Mckennie, la posizione della FIGC sulla vicenda

Cori McKennie, niente indagine: la Procura FIGC cerca prove audio o video. La situazione dopo il comunicato della Juve

La Procura FIGC non ha aperto un’indagine in merito ai cori discriminatori subiti da McKennie al momento dell’uscita dal campo in Juve Lazio perché nei referti questa vicenda non è emersa.

In base a quanto riferito dall’ANSA, tuttavia, la Procura vorrebbe iniziare a raccogliere prove audio e video per fare chiarezza. Nel caso in cui dovesse trovare elementi probatori, allora l’indagine potrebbe aprirsi.