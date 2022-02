Cori razzisti a Terracciano: lo difende Venuti. Cosa è successo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Corri razzisti a Terracciano: lo difende Venuti. Cosa è successo durante Atalanta-Fiorentina

Cori discriminatori scanditi dai tifosi dell’Atalanta contro il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano. Nel dettaglio insulti riferiti alla sua origine campana.

A difenderlo, dopo il match, il suo compagno di squadra Venuti sui social: «Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma TU da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia Sei un esempio».