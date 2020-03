Coronavirus: Bundesliga, quattro top club aiuteranno le società in crisi

Quattro top club della Bundesliga aiuteranno con 20 milioni di euro le società che verteranno in difficoltà economica per il Coronavirus

I top club della Bundesliga hanno istituito un fondo per aiutare economicamente le squadre più piccole del paese, come riportato dall’edizione odierna della Bild.

Un’iniziativa messa in piedi da Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lipsia, che doneranno complessivamente 20 milioni di euro alle squadre che subiranno un tracollo per via dell’emergenza Coronavirus.