Cambiano le designazioni arbitrali in Champions ed Europa League: i fischietti italiani non arbitreranno neanche un match

L’emergenza Coronavirus invade anche le coppe europee. Gli arbitri italiani, infatti, sono stati esclusi dal prossimo turno di Champions League ed Europa League.

L’allarme Coronavirus causa il cambio delle designazioni per quanto riguarda le gare di andata degli ottavi di finale di Europa League e per quelle di ritorno di Champions, dove erano stati designati anche fischietti italiani. Nel nuovo programma non ci saranno più.