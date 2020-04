Coronavirus, il Governo francese vuole sospendere la Ligue 1

Il Governo francese vorrebbe sospendere in via definitiva i campionati di Ligue 1 e Ligue 2 a causa dell’emergenza Coronavirus

Il Governo francese potrebbe annunciare nelle prossime ore la sospensione definitiva di Ligue 1 e Ligue 2, come riportato in questi istanti da fonti autorevoli come l’Equipe e RMC Sport.

Si va verso l’annullamento dei campionati. Durante il mese di maggio verrebbe inoltre definita la situazione legata alla classifica e all’assegnazione dei titoli sportivi, con annesse le qualificazioni alle coppe europee.