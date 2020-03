Il tecnico del Monaco Moreno, ex ct della Spagna, ha lasciato l’albergo di Bordighera a causa dell’emergenza Coronavirus

Robert Moreno ha lasciato l’Italia per paura di essere contagiato dal Coronavirus. L’ex commissario tecnico della Spagna, da quando allena il Monaco, vive in un albergo a Bordighera, in Liguria.

Attualmente si trova all’interno del Principato, in attesa di conoscere il destino della Ligue 1. Il Monaco ha sospeso gli allenamenti fino a mercoledì.