Correa: «Il rigore? Mi sentivo che avrei segnato. Penso solo ad aiutare la squadra»

Correa al termine della gara contro il Benevento è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole:

GOL – «Penso solo ad aiutare la squadra, anche se è bello sempre fare gol. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro gioco, abbiamo fatto belle giocate: ci siamo ancora, proviamoci. Il rigore? Mi sentivo che avrei segnato, ci provo sempre, oggi abbiamo parlato e mi ha detto di calciare. A Bologna non era andata bene, oggi sì…».

CALO CONCENTRAZIONE – «Ad oggi, in Serie A non ci sono partite facili, sarà una settimana difficile ma siamo consapevoli di cosa possiamo fare: ce la giochiamo alla grande con tutti. Il mister? Lo sentiamo sempre, sta sempre con noi, lui è tutto per noi e speriamo di averlo presto. Anche il Benevento ha trovato spazi che non potevamo coprire, poi abbiamo un po’ mollato, ma dobbiamo migliorare dopo l’esser passati in vantaggi».