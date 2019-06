Corsi: «Andreazzoli merita di andare al Genoa, spero si trovi bene»

Il presidente dell’Empoli Corsi ha parlato del futuro di Andreazzoli, che sarà al Genoa. Le parole del presidente

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato del futuro di Andreazzoli, che sarà al Genoa. Le sue parole a Tuttomercatoweb.

«Se la merita questa opportunità, è una persone speciale e un allenatore che s’è rivelato tardi. Sconosciuto ai più, ma lui all’Empoli ha dato tanto, così come noi abbiamo dato tanto a lui. Come era già successo per Sarri e Giampaolo, col primo che adesso allenerà la Juventus e Giampaolo ormai al Milan. Questo vuol dire che qualcosa di nostro nel calcio ce lo stiamo mettendo. Spero a Genova si trovi bene, ma non credo possa trovarsi bene come ad Empoli» ha dichiarato il presidente del club toscano.