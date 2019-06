Corsi: «Sarri alla Juve entrerà nella testa dei giocatori. Con Ronaldo…»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, racconta Maurizio Sarri, che ha avuto in squadra: le parole sul suo approdo alla Juve

Dopo le dichiarazioni di ieri, Corsi torna a parlare dell’approdo di Sarri alla Juve. Il presidente dell’Empoli ha raccontato il toscano sulle colonne di Tuttosport.

SARRI JUVE – «Sono convinto che dopo due settimane i giocatori si abitueranno ai suoi metodi e ai suoi credo. Penso alla linea difensiva, per esempio: si renderanno conto che le sue nozioni sono decisive e gli riconosceranno i vantaggi individuali nonché la minore fatica. Lo snodo sarà quello di entrare presto nelle teste dei giocatori. Sarà una Juve che terrà palla, avrà una godibilità di gioco che non cercherà subito l’attaccante ma ci sarà una ricerca di gioco».

OBBLIGO VITTORIA – «Non sarà un problema perché è ben saldo e fortificato dalle sue convinzioni. Poi la Juve è una grande società, ha una struttura tale che le flessioni sono condivise».

RONALDO – «I grandi campioni sono tale non solo per fisico e tecnica ma perché hanno un coefficiente intellettivo superiore alla media. Sono convinto che Cristiano Ronaldo capirà le capacità dell’allenatore. Sarri, dal canto suo, sarà avvantaggiato nel lavorare con CR7: i suoi insuccessi in carriera erano dovuti ai giocatori che allenava».