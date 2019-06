Corsi sicuro: «Di Francesco e Andreazzoli faranno bene a Genova»

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato dei due suoi pupilli approdati rispettivamente al Genoa e alla Samp

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha avuto modo di lavorare con due allenatori che sono pronti a impadronirsi di Genova: Eusebio Di Francesco alla Samp e Aurelio Andreazzoli al Genoa. Ecco le parole del numero uno toscano intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

ANDREAZZOLI – «L’ho detto, Aurelio è una per- sona straordinaria, oltre che un grande lavoratore. Purtroppo, però, è arrivato tardi al calcio importante. Genova è una piazza complessa, certo, però lui ne è consapevole, ha le spalle larghe, e possiede uno staff di prim’ordine, pure quello costruito principalmente da noi a Empoli. Lo dico senza polemica, ma è un dato di fatto. I due ragazzi che lo hanno seguito, Muzzi e Chinnici, sono due persone straordinarie e di grande qualità. Ma erano a casa quando li aveva chiamati l’Empoli, questa è la verità»

DI FRANCESCO – «Una persona perbene, un grande professionista, e quando la professionalità diventa passione questa diventa una caratteristica dei grandi allenatori, che aggiungono negli anni dedizione e qualità. Ora Eusebio comincia ad essere già un allenatore esperto, in grado di gestire situazioni difficili: la Sampdoria è una piazza importante, non ho dubbi sul fatto che pure lui saprà regalare soddisfazioni come ha fatto di recente Giampaolo»