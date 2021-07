Corvino esalta Chiesa: «Ha delle potenzialità straordinarie»

Corvino ha parlato, nella sua intervista, di Federico Chiesa, autentico protagonista con la Juve prima e la Nazionale dopo

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, a Sky Sport ha parlato della Nazionale vincitrice degli Europei e di alcuni azzurri campioni d’Europa che ha visto crescere alla Fiorentina.

«Ho gioito ancora di più sapendo che in quella rosa c’erano 5 giocatori passati dalla Fiorentina quando c’ero io come responsabile dell’area tecnica come Chiesa, Bernardeschi e Castrovilli. Chiesa? Ho sempre pensato avesse potenzialità straordinaria, ho accelerato la sua evoluzione. Poi per esaltare di più le sue doti massimali, ha avuto bisogno di giocatori pari al suo valore».

