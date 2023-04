Cosenza, Nasti: «Salvezza a Cosenza, Mondiale con l’Italia e poi il Milan: i miei obiettivi»

Marco Nasti, attaccante del Cosenza ma di proprietà del Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

«Il prestito al Cosenza è un modo per far capire al Milan quanto posso valere. Il mio idolo? Benzema. Guardo i suoi video per capire come si muove e come segna. Al Milan ho imparato tanto da Giruod. La differenza coi grandi non è la tecnica ma l’atteggiamento. Obiettivi? Prima salvo il Cosenza diretto e poi vinco il Mondiale U20 con l’Italia».