Coutinho torna in Premier League? Una big su di lui

Il destino di Coutinho sembra lontano dal Barcellona: ecco le voci di mercato sul fantasista brasiliano, passato anche dall’Inter

Philippe Coutinho potrebbe tornare in Premier League: sembra non esserci spazio per lui al Barcellona e dunque si cercano pretendenti per un calciatore di classe indiscutibile ma con tanti infortuni sul groppone.

Come riportato dal Mundo Deportivo, l’Arsenal starebbe pensando a lui per sostituire Odegaard tornato al Real Madrid. Coutinho approderebbe in un campionato che conosce bene visto che le cose migliori le ha fatte vedere con la maglia del Liverpool.