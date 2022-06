Cremonese, spunta l’idea Kaio Jorge in prestito

La Cremonese punta Kaio Jorge. Proposta di un prestito per il brasiliano che ha trovato poco spazio nella scorsa stagione alla Juve

La Cremonese torna alla carica per Kaio Jorge. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui il club neopromosso in Serie A sarebbe intenzionato a prendere in prestito il brasiliano dopo il tentativo già fatto a gennaio.

L’attaccante della Juve attualmente è al lavoro per recuperare dall‘infortunio al ginocchio patito a febbraio. Il suo rientro è previsto ad ottobre e la Cremonese gli darebbe tutto il tempo per tornare in forma.