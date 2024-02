Cristiano Ronaldo, polemica in Arabia dopo la sua ultima esultanza – VIDEO

Attesa per oggi la decisione della federazione araba sulla punizione a Cristiano Ronaldo dopo la sua esultanza oscena contro l’Al Shabab

In Arabia Saudita è polemica attorno a Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, sceso in campo nel weekend contro l’Al-Shabab con il suo Al-Nassr, ha ingaggiato un duello personale con i tifosi avversari, che per tutti i 90′ hanno continuato ad inneggiare a Lionel Messi, arci-rivale di CR7, a ogni suo tocco di palla. Così, al momento del gol – nella partita poi vinta per 3-2 – ha provocato i tifosi avversari: prima con le mani sull’orecchio, per invitarli a dire ancora Messi, e poi imitando un gesto sessuale “solitario”.

Il brutto gesto di Cristiano Ronaldo nei confronti dei tifosi dell’Al Shabab, che nel corso della sfida vinta dall’Al Nassr per 3-2, hanno inneggiato più volte a Lionel Messi ❌#sportitalia #saudiproleague #CristianoRonaldo pic.twitter.com/3WOQ4XtPv9 — Sportitalia (@tvdellosport) February 26, 2024

Il gesto dell’ex Juve non è piaciuto alla federazione saudita, che ora dovrà decidere sulla punizione per CR7. Un problema non da poco, visto che il portoghese è, nelle intenzioni del paese, il grande sponsor in vista dei prossimi mondiali del 2030: probabile quindi una pena leggera. Non è la prima volta che però si lascia andare a gesti osceni nei confronti dei tifosi avversari: in un’altra occasione strofinò una sciarpa dell’Al-Hilal sui genitali, gesti che stanno indispettendo il pubblico locale.