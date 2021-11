Cristiano Ronaldo assente ai Mondiali in Qatar? La situazione del Portogallo

Cristiano Ronaldo rischia di rimanere fuori dai Mondiali in Qatar 2022: il Portogallo dovrà passare dai playoff per conquistare il pass

Cristiano Ronaldo fuori dai Mondiali 2022? Lo scenario può diventare realtà. I lusitani – infatti – hanno perso lo scontro diretto contro la Serbia e hanno chiuso al secondo posto il girone A di qualificazione.

Come funzionano i playoff? L’Europa ha a disposizione in totale 13 posti e le 10 che vinceranno i rispettivi gironi andranno direttamente al Mondiale. Le 10 seconde e le due squadre stabilite in base al ranking prodotto dai risultati dell’ultima Nations League si giocheranno gli ultimi tre posti. Le 12 contendenti saranno divise in tre percorsi da quattro e formeranno di fatto tre mini tornei. Chi vincerà il rispettivo torneo otterrà il pass per il Qatar. Tutte le partite – semifinali il 24/25 marzo e finali il 28/29 marzo – si disputeranno in gara secca, quindi in caso di parita’ al 90′, supplementari ed eventualmente calci di rigore.