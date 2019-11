Cristiano Ronaldo assicura: «Concentrato sul mio recupero» – FOTO

Cristiano Ronaldo non è stato convocato per Atalanta Juve, ma ha continuato ad allenarsi per recuperare il prima possibile

Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla trasferta di Bergamo. Il portoghese ha ancora il problema all’adduttore che lo ha infastidito nell’ultimo mese e per questo Sarri ha deciso di non convocarlo, preservandolo per la Champions.

Oggi CR7 è sceso in campo per recuperare al più presto la condizione e, dopo l’allenamento, il portoghese ha pubblicato un post social con scritto: «Concentrato sul mio recupero per tornare presto».