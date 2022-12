Cristiano Ronaldo è a Dubai e presto sarà in Arabia: si attende la firma sul ricchissimo contratto con l’Al Nassr

Cristiano Ronaldo in queste ore è a Dubai ed è pronto per firmare il suo nuovo ricchissimo contratto con l’Al Nassr

Cristiano Ronaldo si trova in queste ore a Dubai e aspetta di volare in Arabia Saudita per firmare il suo nuovo ricchissimo contratto con l’Al Nassr fino al 2025.

Secondo quanto riportato da Marca, a Riyad attendono CR7 entro la fine dell’anno solare e il portoghese percepirà circa 200 milioni di euro a stagione tra ingaggio e vari sponsor.