Cristiano Ronaldo: «Anche nel buio riesco a brillare»

Cristiano Ronaldo continua la preparazione alla Continassa con la Juve: il messaggio dell’attaccante portoghese dal ritiro bianconero

Alla Continassa si lavora duramente. Anche oggi i bianconeri sono scesi in campo per la doppia seduta in vista della tournée asiatica che partirà venerdì. Al Jtc anche Cristiano Ronaldo, che sui social ha mandato un messaggio.

«Anche nel buio riesco a brillare» ha scritto il portoghese sotto ad una foto che lo ritrae come una sagoma scura. CR7 crede nelle sue potenzialità.