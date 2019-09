Cristiano Ronaldo si commuove: le lacrime ripensando al papà – VIDEO

Un Cristiano Ronaldo, per certi versi, inedito. Quello affrescato dall’intervista di Good Morning Britain al fuoriclasse della Juventus. Che si commuove ripensando al papà scomparso.

«Non ha mai visto niente. Non mi ha visto ricevere premi, non ha mai visto come sono diventato grande. Mi ha visto mia mamma, i miei fratelli, anche mio figlio grande. Ma mio padre non ha visto niente» ha raccontato CR7.

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.

Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR

— Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019