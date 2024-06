Croazia Albania: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE

Al Volksparkstadion, la seconda giornata degli Europei tra Croazia-Albania: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Croazia-Albania, valevole per la prima giornata degli Europei.

PRIMO TEMPO

É una ottima Albania quella che scende in campo contro la Croazia: la nazionale di Sylvinho è attenta in fase difensiva e rapidissima a ribatlare il campo. Ed è così che all’11’ passa in vantaggio: palla sulla destra per Asani che se la mette sul mancino e mette dento per Laci, che di testa devia in rete. Gli albanesi hanno anche l’occasione per raddoppiare con Bajrami, con un altro ottimo contropiede, ma la sua conclusione viene devita in corner. La Croazia continua a faticare e l’Albania allora ha una doppia chance, prima con Hysaj dal limite – palla fuori di poco – e poi con Asllani, che trova l’ottima risposta di Livakovic. nel recupero ancora una volta bravo Livakovic a dire di no a Manaj con il colpo di testa in tuffo e poi l’unica occasione dei croati con il colpo di testa di Kramaric, respinto da Strakosha, ma c’era un fallo in attacco.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Kramaric. Ct. Dalic.

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laci; Asani, Manaj, Bajrami. Ct. Sylvinho.