Croazia Italia, Beppe Marotta PRESENTE nel raduno degli Azzurri per sostenere gli Azzurri di Spalletti

Croazia Italia, ad osservare l’allenamento degli azzurri Marotta è stato avvistato nel raduno in vista della delicata sfida di stasera

Nuova tappa in Germania per Giuseppe Marotta. Il presidente dell’Inter è stato nuovamente avvistato dai giornalisti di Sky Sport durante la sessione d’allenamento azzurra. Il numero uno nerazzurro si trova a Lipsia in occasione di Croazia-Italia, gara decisiva per la qualificazione agli ottavi di Euro 2024.

Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva, Marotta sarebbe in compagnia di Gravina per stare vicino agli Azzurri non soltanto per l’allenamento, ma anche per la partita di stasera