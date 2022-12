Croazia, Petkovic: «A Bologna ero la sedicesima scelta»

Le parole di Bruno Petkovic, attaccante della nazionale croata, sul suo periodo in Italia con la maglia del Bologna

Bruno Petkovic ha parlato a La Repubblica. L’attaccante croato è stato protagonista nei quarti di finale del Mondiale 2022 in Qatar segnando il decisivo gol del pareggio contro il Brasile.

PAROLE – «Umanamente ho dei ricordi splendidi dell’Italia ma non so cosa abbia funzionato e cosa no. A bologna ero la sedicesima scelta. Il calcio è così, ma non ho rimpianti. Adesso penso solo a godermi il Mondiale con la Croazia».