Crotone, la striscia negativa che spera di interrompere contro la Juve

Il Crotone spera di interrompere contro la Juventus una striscia negativa che la vede fra le peggiori squadre d’Europa. Il dato

La Juventus ospita nel Crotone nell’ultimo turno della 23a giornata di Serie A. Si gioca all’Allianz Stadium e per gli ospiti non è l’occasione migliorare per interrompere una curiosa striscia negativa.

Il Crotone è una delle due squadre (con l’Arminia Bielefeld) che ha perso tutte le partite dopo essere andata sotto nel punteggio nei cinque maggiori campionati europei in corso (16 sconfitte su 16 per i calabresi).