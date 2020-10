Junior Messias, attaccante del Crotone, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio conquistato contro la Juventus

Junior Messias, attaccante del Crotone, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio conquistato contro la Juventus.

PRESTAZIONE – «L’avversario era tosto. La Juventus ha sempre comandato negli ultimi dieci anni, il risultato è buono e stiamo migliorando. Dobbiamo continuare così».

MIGLIORE IN CAMPO – «Non ci avrei mai creduto. Io sono credente, credo in Dio e so che niente è possibile. Ora penso passo dopo passo: si pensa alla salvezza, poi vediamo».

NAZIONALE BRASILIANA – «Sarebbe sicuramente un sogno realizzato».