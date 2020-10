Crotone, Siligardi: «Ho tanta voglia di riscatto» – VIDEO

Luca Siligardi è pronto per la nuova avventura al Crotone: ecco le parole dell’attaccante che si presenta ai nuovi tifosi – VIDEO

Luca Siligardi è un nuovo calciatore del Crotone. Ecco le parole dell’attaccante che si presenta ai nuovi tifosi e fissa gli obiettivi stagionali, personali e di squadra.

«Sono pronto per questa nuova avventura, sono venuto a Crotone carico e motivato e per dare una mano alla squadra per raggiungere la salvezza. Ho tanta voglia di riscatto dopo l’ultima stagione e di conseguenza, ovviamente, centrare la salvezza con questa maglia».