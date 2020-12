Crotone, Simy: «Non molliamo. Zitti e pedaliamo»

Nwanko Simy ha parlato della sconfitta contro la Sampdoria, con il Crotone pronto a ripartire

Nwanko Simy, attaccante del Crotone, ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando la sconfitta contro la Sampdoria ma puntando già al prossimo match contro il Parma.

PARMA – «L’obiettivo è sempre lo stesso: scendere in campo per cercare di vincere. Non si molla niente, testa alta, zitti e pedaliamo. Non c’è altro da fare. Non importa il risultato di Genova perché è finita e non lo possiamo cambiare. Col Parma metteremo in campo tutto come sempre, alla squadra non si può dir nulla. Continuiamo ad essere umili, non dobbiamo dimenticarci da dove siamo partiti».