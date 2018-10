Il conduttore de La Zanzara ha dichiarato che Balotelli non è mai stato trattato in maniera razzista. L’attaccante non ci sta: «Ma chi è?»

Giuseppe Cruciani non è di certo uno dei personaggi mediatici più apprezzati. Il conduttore del La Zanzara è stato più volte attaccato per i suoi modi di fare e l’ultimo ad aggiungersi a questa lista è stato Mario Balotelli. L’attaccante italiano ha infatti accusato Cruciani in una storia Instagram. Il motivo? Il giornalista romano aveva parlato male di Balotelli, dichiarando a Matrix: «Balotelli? Ha fatto una battuta divertente su Salvini (Il mio futuro lo conosce soltanto Salvini, ndr), ma ha fatto la parte della vittima dicendo che i suoi primi 18 anni sono stati terribili perché non aveva la cittadinanza. In realtà non ha subito alcun torto ed era perfettamente integrato». Un commento che non è andato giù a Supermario, che in una story ha accompagnato il video con il messaggio: «Ma chi è questo? Ma poi dove stavi nascosto a casa mia durante questi anni per conoscermi così bene?».