Il giovane attaccante del Milan è finito nella lista della spesa del Real Madrid. Patrick Cutrone piace ai Blancos

Patrick Cutrone ha regalato i primi 3 punti al Milan di Rino Gattuso, trovando il gol decisivo, allo scadere, nel match contro la Roma. Il giovane bomber, una delle sorprese della passata stagione, capocannoniere rossonero in campionato con 10 gol, ha una media realizzativa di un gol ogni 142 minuti. Non male per un classe ’98! L’attaccante è finito nel mirino del Borussia Dortmund, che in estate aveva mosso passi concreti per averlo, ma non solo. Anche il Real Madrid è sulle tracce del giovane attaccante.

Il presidente Florentino Perez vorrebbe regalare un nuovo centravanti al suo allenatore Lopetegui che avrebbe chiuso un nuovo centravanti in vista del mercato di gennaio. Secondo Don Balon, il profilo indicato sarebbe proprio quello di Cutrone, un attaccante che l’allenatore aveva già segnalato al Porto un paio d’anni fa, quando Cutrone giocava nelle giovanili. Il Milan però non vuole privarsi del giocatore ma ha già il il rinnovo con adeguamento del contratto per allontanare le sirene di mercato.