Cutrone svela: «Mi piacerebbe giocare insieme a Vlahovic. Firenze stupenda»

L’attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, ha parlato su Sportweek delle sue prime settimane a Firenze. Ecco cosa ha detto

Patrick Cutrone è stato protagonista di una lunga intervista sul settimanale della Gazzetta dello Sport, “SportWeek“. Ecco le parole dell’attaccante sulla Fiorentina e su Dusan Vlahovic.

FIORENTINA – «La Fiorentina è una squadra che mi ha sempre affascinato per la sua storia, per i campioni come Batistuta che ci sono passati e per la sua tifoseria appassionata. E perché Firenze è una città splendida».

VLAHOVIC – «Secondo me ci completiamo. Io attacco di più lo spazio, lui viene più incontro. Mi piacerebbe giocarci assieme. Ma c’è Chiesa, sta per rientrare Ribery: c’è tanta gente forte»