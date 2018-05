Andy Van der Meyde, grande promessa olandese nonchè meteora dell’Inter, ha lasciato il campo all’età di 32 anni ma il calcio no, quello mai

La vita di Andy Van der Meyde sarebbe perfetta per un film. Lui, esterno d’attacco tra i più promettenti del panorama olandese, un tipo tranquillo non lo è mai stato. Ed il fatto di vivere e giocare in città come Amsterdam, Milano e Liverpool non lo ha aiutato affatto, anzi. Andy non ha mai fatto mistero che il suo scarso, per usare un eufemismo, rendimento in campo sia stato figlio delle innumerevoli notti brave vissute: sesso, alcool, droghe e scommesse.

Il ritiro, avvenuto nel 2012, all’età di 32 anni appena, è stato soltanto la conseguenza più scontata. Adesso, però Van der Meyde ha cambiato vita, iniziando a dedicarsi ad altre attività, decisamente più costruttive. Ha un suo brand di abbigliamento, il cui logo raffigura la sua celebre esultanza mentre imita il gesto dell’arciere. Ha un suo canale su YouTube, con oltre 52mila iscritti e 61 video caricati. Fateci un giro, perchè potreste imbattervi in una delle chiacchierate, in auto, fatte dall’ex calciatore con i vari Kishna, Emanuelson, Bergwijn, solo per citarne alcuni. Il calcio è sempre stato il suo mondo, anche se l’ha scoperto tardi. E i tifosi dell’Inter ne sanno qualcosa.