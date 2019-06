D’Alessandro Spal: quali sono le differenze con Lazzari

D’Alessandro è uno dei nomi nel caso la Spal cedesse Manuel Lazzari. Analizziamo le differenze tra i due esterni

Per ovviare alla probabile partenza di Manuel Lazzari, la Spal sta pensando a Marco D’Alessandro per la fascia destra. In uscita dall’Udinese, l’esterno ha caratteristiche abbastanza diverse dal giocatore che andrebbe a sostituire.

Lazzari ha numeri e qualità migliori in rifinitura: effettua molti più passaggi, assist e passaggi chiave. D’Alessandro, che sa giocare sia a destra che a sinistra, è invece molto più imprevedibile nel dribbling. Salta l’uomo con molta più facilità rispetto a Lazzari, circa il doppio delle volte.