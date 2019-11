Dall’Inghilterra: Guardiola e Manchester City ai titoli di coda. Il futuro di Pep

Finisce qui l’avventura di Pep Guardiola al Manchester City? Ecco le possibili destinazioni future per il tecnico catalano

Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano inglese Mirror, Pep Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City a fine stagione. Una particolare clausola rescissoria, fa sapere il giornale britannico, permetterebbe al tecnico di terminare la propria avventura in Premier League.

Quale nuova sfida potrebbe raccogliere, in caso di divorzio coi Citizens, Pep Guardiola? Non è da escludere un suo ritorno al Bayern Monaco, come sottolineato dallo stesso patron dei bavaresi. Non tramonta nemmeno l’ipotesi Juventus, che però al momento ha dato totale fiducia al progetto di Sarri.