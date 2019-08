Dalla Francia: il PSG prepara l’assalto a Dybala e Matuidi

Paulo Dybala e Blaise Matuidi nel mirino del PSG. Leonardo pronto al blitz in Italia dopo la cessione di Neymar

Non solo Todibo e Rakitic (e forse Dembelé in prestito). Leonardo, direttore sportivo del PSG, è scatenato. Secondo quanto riferito da RAC1, il dirigente potrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore, dopo aver definito l’affare Neymar con il Barcellona.

Con i soldi incassati dalla cessione di Neymar, circa 150 milioni, il dirigente brasiliano potrebbe tentare il doppio colpo dalla Juventus con Paulo Dybala per l’attacco e Blaise Matuidi per il centrocampo (per il secondo si tratterebbe di un ritorno).